В Волгограде начал свою работу новый маршрут общественного транспорта. На линии «Верхняя Ельшанка – ЖК «Комарово» — СТ «Ельшанка» (Тулака)» будет работать маршрутное такси «22», номер был определен после проведения конкурентных процедур.

Как сообщает РИАЦ, протяженность нового маршрута составляет 12 км, на линии будут работать 11 микроавтобусов. Запланированный интервал движения — порядка 11 минут в часы пиковой нагрузки.

Маршрутки будут двигаться от конечной остановки на территории поселка Верхняя Ельшанка, проезжают до улицы Казахской, с нее поворачивают на улицу Ивановского в сторону микрорайона Комарово, а после остановки «Ул. Академика Комарова» общественный транспорт следует по улицам Качуевской и Песчанокопской до второй продольной магистрали, здесь он поворачивает направо и поднимается до остановки «ВолГАУ». Далее микроавтобусы спускаются по улице Казахской и с остановками «Больница №7» и «Ул. Тулака» доезжают до конечной «Ст. Ельшанка». Для удобства пассажиров конечный остановочный пункт расположен в непосредственной близости от вестибюля станции скоростного трамвая.