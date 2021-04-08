В скором времени ретропоезда «Воинский эшелон»отправится в праздничный тур по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям. Его формирование уже ведется в Волгограде. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уникальный состав побывает более чем на 20 станциях.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», ретропоезд «Воинский эшелон» будет сформирован из действующего паровоза серии Эр 797-41 и семи железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34-76, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица Д-1. Также в состав ретропоезда вкючат сценическую платформу, вагон — теплушку и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Вся военная техника предоставлена музеем-заповедником «Сталинградская битва».

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Ретропоезд «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества.