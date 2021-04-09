Со следующей недели будет изменена схема движения автобусного маршрута №52А «Поселок им. М. Горького – Университет», соединяющего отдаленные территории Советского района с основными городскими магистралями.

По данным РИАЦ, с 12 апреля в маршрут будут добавлены дополнительно 18 остановочных пунктов.

Начиная с понедельника общественный транспорт при движении от конечной в поселке Горьковском проедет по привычному для горожан маршруту с остановками «Поликлиника», «Депо», «Воинская часть», «Ежовка», «Пятый участок», «Автозаводская» до Второй продольной магистрали. Далее, согласно внесенным изменениям, микроавтобусы с проездом по улицам Елецкой и Огарева доедут до Первой продольной магистрали и по улице Рабоче-Крестьянской продолжат движение в сторону микрорайона Тулака. Затем общественный транспорт продолжит движение по улицам Электролесовской и им. М. Загорулько до остановки «Акварель», поднимется по улице им. В. Петровского до конечной «Университет». Протяженность маршрута составит порядка 28,3 км, интервал движения в часы пик – около 15 минут.