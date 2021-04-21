Уже в ближайшую субботу в Волгоградских учреждениях культуры будут проходить мероприятия в рамках ежегодной «Библионочи». Гостей ждут мастер-классы, квесты, экскурсии, лекции, иммерсивный театр и театр теней, арт-площадки, интерактивные игры, концерты и многое другое. В этом году акция пройдёт в России уже в десятый раз, а темой «Библионочи» станет «Книга – путь к звёздам».

По данным комитета культуры Волгоградской области, 24 апреля основные мероприятия «Библионочи» пройдут в главной библиотеке региона, начало в 18:00. Посетителей ждут разнообразные и неизменно увлекательные мероприятия на каждом из этажей Горьковки. Посетители библиотеке смогут совершить необычное путешествие по солнечной системе с помощью опытов. Участники общебиблиотечного квеста «Космос. Мечты. Открытия» тоже смогут посетить несколько планет Библиотечной Вселенной – отделов библиотеки. Посетителей ждут обширная интерактивная программа «Я открываю Вселенную из Волгограда», концерт «Через музыку к звёздам» в исполнении Волгоградского детского симфонического оркестра, мастер-классы «Выше только звёзды!» от Центра танца «Salsa Picante», «Волшебная книга» и «Космическая робототехника». Кроме того, «Библионочь» в Горьковке – это возможность присоединиться к общемировому движению «Тротуарная астрономия» и осмотреть вечернее небо в телескоп. Подробная программа «Библионочи 2021» доступна по ссылке.

«Библионочь» в Волгоградской библиотеке для молодёжи пройдет сразу на двух площадках и стартует в 18:00. На площадке «Первые» развернутся события, посвященные 60-летию со дня первого полета человека в космос: лекция «Звёзды и мифы», «Звёздная академия», тренировочный лагерь «Космодесантники», интерактивная игра «Взлетевшие ввысь», мастер-класс по моделированию «Крылья свободы» и мини-постановка театра теней «Одиссея Скайуокера». На площадке «Космос русской классики» состоится театрализованная лекция «Демонология Булгакова», мистическая постановка «Нехорошая квартира» в формате иммерсивного театра, мастер-класс «Пиши, как Булгаков», музыкально-литературный перформанс «Фхтагн», онлайн-лекция «Булгаков и Кафка в 20-е годы 20-го века».

В Волгоградской областной детской библиотеке впервые «Библионочь» пройдёт не в помещении библиотеки, а на уличных площадках перед учреждением. В 16:00 состоится открытие «Книжной Вселенной». Гости мероприятия примут участие в танцевальном шоу с героями книг о космосе, после чего начнется научно-космическое шоу «Школа волшебства Гарри Поттера». Для детей распахнется восхитительный мир науки. Вместе с Веселым Профессором они проведут удивительные опыты и эксперименты. В игровой форме ребята узнают о чудесных химических превращениях и поразительных физических явлениях. В 16:45 начнут работу библиотечные космические площадки для детей разных возрастов и читательских предпочтений.

В Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых участников акции встретит празднично украшенное фойе, где будут звучать известные песни о космосе. Для удобства незрячих пользователей стилизованные программки акции будут напечатаны как обычным (плоскопечатным), так и рельефно-точечным шрифтом. Книжные выставки «К далеким звёздам» и «Первопроходцы космоса» представят гостям литературу на различных видах носителей. В течение всей акции в библиотеке будет работать тактильная фотозона «Вместе с космонавтом». Все гости праздника смогут принять участие в создании картины «Вселенная нашей мечты». Волгоградский областной краеведческий музей, Волгоградский областной театр кукол и другие учреждения представят свои тематические выступления, экспресс- выставки и мастер-классы в дополнение к специально подготовленным библиотекой мероприятиям – библиобранчу «Полёт на Луну с Сирано де Бержераком», космическому калейдоскопу «Полёты во сне и наяву» и видеорассказу «Навстречу звездам».

В 16:00 в немецкой библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта» откроется литературная гостиная «Звёздные стихи», затем состоится детская интерактивная программа с мастер-классом «Космическое путешествие с Маленьким принцем» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Завершится «Библионочь» в «Старой Сарепте» органным концертом, который пройдёт в одном из старейших зданий города Волгограда – кирхе XVIII века, где гости смогут услышать живой звук известного сарептского органа. Для посетителей выступит лауреат международных конкурсов и Член Союза композиторов России Алексей Шмитов (Москва).