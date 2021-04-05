Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает ценителей музыки на концерт «Звуки звезд», где музыканты будут играть на необычных музыкальных инструментов со всего мира.

Как сообщает областной комитет культуры, концерт состоится 10 апреля. В программе концерта заявлены гонги, плоские колокола, хрустальные поющие чаши, калимбы, глюкофоны, монохорд и пиренейские колокольчики. Все инструменты обладают невероятной акустикой, поэтому посетителей ожидает настоящие погружение в чистый звук.

Концерт мастерской звука «Музыка изнутри» состоится 10 апреля с учетом всех требований Роспотребнадзора, начало в 16:00 и в 18:00. Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 8(8442)67-33-02, 8-927-511-67-49.