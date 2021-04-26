Из Волгограда в Симферополь запустили прямые авиарейсы. Первый рейс прибыл в аэропорт Волгограда 25 апреля по расписанию, на нем из Симферополя прилетели 74 пассажира. Обратно из волгоградского аэропорта отправились 97 человек.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, рейсы авиакомпании Nordwind Airlines будут выполняться дважды в неделю (по средам и воскресеньям) на комфортабельных Boeing 737-800. В среду самолеты будут прилетать из Симферополя в 10:00 и вылетать обратно ровно через час – в 11:00. В воскресенье самолеты будут приземляться в волгоградском аэропорту вечером – в 18:40, вылетать обратно в 19:40. Время в пути 1 час 45 минут.

С июня начнется полетная программа в Симферополь еще одного авиаперевозчика – летать будет авиакомпания Smartavia. Рейсы будут выполняться так же дважды в неделю – по вторникам и воскресеньям. Вылетать из Волгограда самолеты будут в 02:20, прилетать обратно – в 06:45.

Билеты уже в продаже, ознакомиться с расписанием и приобрести авиабилеты можно на официальных сайтах перевозчиков.