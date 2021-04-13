Весной текущего года лесники планируют создать в Волгоградской области новые лесные насаждения на общей площади 1500 га — лесокультурные работы уже стартовали.

Как сообщает областная администрация, на территории лесов в этом году будут высажены сеянцы сосны обыкновенной, акации, ясеня и дуба в 26 муниципальных районах.

Самые большие площади —130 га — предусмотрены под посадку в Арчединском лесничестве, по 125 га — в Даниловском, Михайловском и Серафимовичском лесничествах. Все необходимые для этого подготовительные мероприятия завершены: завезен посадочный материал, проводится обработка почвы, готовы более 50 лесопосадочных агрегатов.

В весенних лесопосадочных работах задействованы более 300 работников лесного хозяйства. Уже приступили к посадке леса в Алексеевском, Арчединском, Даниловском, Иловлинском, Нижнечирском, Подтелковском, Серафимовичском и Урюпинском лесничествах — здесь сеянцы высажены на общей площади 203 га. Перед работниками лесного хозяйства стоит задача закончить весенние лесопосадочные работы в оптимальные агротехнические сроки.