Начиная с 1 апреля в регионе устанавливается пожароопасный сезон. Теперь запрещено повсеместно разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, пользоваться открытыми источниками огня.

Как сообщает областная администрация, пожароопасный сезон будет действовать до 31 октября. Для обеспечения пожарной безопасности территорий в муниципалитетах выполняют опашку, устанавливают противопожарные барьеры, ликвидируют несанкционированные свалки, выполняют покос сухой растительности. Кроме того, на постоянной основе проводятся учебно-методические сборы с участием руководителей органов местного самоуправления. Собственников частных домов также просят соблюдать правила безопасности: сухостои, горючие и бытовые отходы во избежание возгораний не должны находиться на придомовых территориях.

Особое внимание в этот период уделяется профилактической работе с населением: с начала года работники противопожарной службы Волгоградской области уже провели свыше 2,5 тысячи разъяснительных мероприятий, распространено 70 тысяч памяток. Инструктаж по пожарной безопасности прошли более 27 тысяч человек.