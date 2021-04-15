Поголовье овцеводческих хозяйств выросло почти на 80 тысяч ягнят, это почти треть от ожидаемого потомства в этом сезоне.

Как сообщает областной комитет сельского хозяйства, самый большой показатель по числу голов ягнят у племенных предприятий районов Заволжья. Порядка семи тысяч на текущий момент приходится на СПК «Красный Октябрь», с такими же показателями еще один флагман отрасли — СПК «Ромашковский». В СПК «Нива» и СПК «Палласовский» поголовье 2021 года составляет в общей сложности порядка 5 тысяч ягнят.

Напомним, что Заволжье — традиционная зона для пастбищного скотоводства, здесь содержится практически половина всего поголовья овец и коз в регионе. Племзаводы являются лидерами сферы не только в рамках нашего субъекта или ЮФО, но и страны в целом, что подтверждается профессиональными наградами, в том числе золотыми медалями главной аграрной выставки страны.