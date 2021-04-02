Сезон работы сельскохозяйственных ярмарок открыт. Для дачников и местных фермеров подготовили 20 мест для проведения специализированных сельскохозяйственных ярмарок. С начала апреля на торговых площадках волгоградцам будет доступен широкий ассортимент местной продукции: мясные и молочные продукты, рыбу, свежую зелень, овощи и фрукты, свою продукцию на волгоградских ярмарках представят также дачники с садоводами.

Как сообщает городская администрация, в соответствии с действующими требованиями все ярмарки оборудованы твердым покрытием, а также санузлами и местами для сбора отходов, внутренняя территория благоустраивается. Здесь волгоградцы могут приобретать на рынке первые урожаи огурцов, редиса, зелени. В летние месяцы в ассортименте сначала появляется свежая клубника, а позднее — черешня, малина, помидоры, перец и другие овощи и фрукты. Для обеспечения безопасности граждан вся представленная продукция проходит санитарно-ветеринарный контроль.

Общее количество мест в Волгограде, предназначенных для проведения ярмарок, за последние несколько лет увеличилось почти в два раза и продолжает расти. В 2020 году обустроены еще две ярмарки в Дзержинском районе — на ул. Ангарской и ул. Домостроителей. Ведутся работы по обустройству еще пяти новых ярмарок в Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Всего на сегодняшний день в областном центре утверждено порядка 60 мест для проведения сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок. Ряд ярмарок находится в стадии оборудования, а часть мест для размещения торговых площадок на данный момент свободна и будет предоставлена предпринимателям на конкурсной основе.

Общая вместимость включенных в перечень ярмарок превышает 2000 торговых мест. Не менее 10% мест на ярмарках предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством. Также в 2020 году региональными властями было принято решение об увеличении сроков действия договоров на организацию ярмарок с трех до пяти лет. Подобные меры повышают инвестиционную привлекательность ярмарок и мотивируют организаторов уделять особое внимание их благоустройству.

Приобрести сельскохозяйственную продукцию, произведенную фермерами, дачниками и садоводами, волгоградцы также могут на городских рынках. В минувшем году на территории МУП «Центральный рынок» были оборудованы дополнительные специализированные ряды для дачников и садоводов.