Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает гостей на интеллектуальную программу, которая будет проходить в рамках выставки французской графики XVII-XIX вв. «Резцом по живому». Во время программы посетителей музея ждут мастер-классы, экскурсии, лекции и концерты.

Как сообщает региональный комитет культуры, в течение всего времени, что действует выставка «Резцом по живому», с 6 апреля по 13 июня 2021 года, каждые вторник и среду проходят мастер-классы от художника Марии Мелиховой, в ходе которых можно будет превратить гравюру в живописную работу.

18 апреля состоится лекция «Париж в начале XX века: колыбель модернизма», 25 апреля – лекция «Библейские сюжеты и аллегорические сцены в творчестве французских художников XVII-XIX вв.», 9 и 23 мая – авторские экскурсии от куратора выставки «Резцом по живому» старшего научного сотрудника ВМИИ Ирины Преображенской, 15 мая – лекция «Послевоенное европейское искусство. Трагедия и поиск нового языка», 22 мая – лекция «Французская роскошь: бронза, фарфор, стекло XVIII-XIX вв.», 29 мая – лекция «Поп-арт и новый реализм: в погоне за реальностью», 5 июня – лекция «Великие французские художники». Завершится программа 10 июня в 17-00 концертом «Музыка Франции».

Место проведения мероприятий – выставочный зал Музея Машкова на ул. Чуйкова 37. Запись по телефонам: 8 (8442) 23-81-76, 24-16-79.

Подробнее о выставке «Резцом по живому» можно узнать по ссылке.