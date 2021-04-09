Волгоградский планетарий сообщает о старте сезона наблюдений в обсерватории. Старт сезона намечен на 12 апреля.

По данным пресс-службы планетария, дневные наблюдения пройдут в 11:00, 13:00 и 15:00. Во время наблюдений посетители познакомятся с главным инструментом обсерватории – немецким рефрактором производства Carl Zeiss и узнают особенности наблюдательной площадки.

Главным объектом дневных наблюдений, безусловно, является Солнце – ближайшая к планете Земля звезда. С помощью телескопа наблюдается немало деталей фотосферы ярчайшей звезды земного неба: темные пятна, их структура, светлые факельные области, грануляция.

При благоприятных условиях наблюдается Венера – вторая от Солнца планета. С течением времени она меняет видимый размер и фазы, что вызывает большой интерес для наблюдения. Иногда телескоп наводится на какую-либо яркую звезду ночного неба. Данный опыт демонстрирует, что днем можно видеть ночные звезды, но не обычным глазом, а в телескоп.

Вечерние наблюдения состоятся в 20:00 и в 21:20.

На яркой Луне в телескоп обсерватории видны, помимо кратеров и морей, горы и холмы, трещины и долины. Желающие с помощью лектора могут сделать фотографии Луны через телескоп с помощью камеры электронного устройства, а также фотографических камер со съемным объективом.

При наблюдении Юпитера выявляются «галилеевские» спутники, на диске планеты полосы, периодически знаменитое Большое красное пятно. Сатурн предстает окруженный кольцом и также самыми яркими спутниками.

Двойные звезды, рассеянные и удивительные шаровые скопления, планетарные туманности – все это постоянно в вечерней программе. Вечерние наблюдения сложнее для восприятия и рассчитаны на старшеклассников и взрослую аудиторию.

Желающих посмотреть в 12-дюймовый немецкий телескоп рефрактор каждый год много. Поэтому специалисты заранее готовят сеансы только по предварительной записи, по телефону 24-18-72. Наблюдения в обсерватории проводятся только при достаточно ясном небе.

Отследить расписание наблюдений и приобрести билеты можно онлайн, перейдя по ссылке https://quicktickets.ru/volgograd-planetarij

По всем имеющимся вопросам, просьба обращаться по телефону:

8 (8442) 24-18-80