В торговых центрах продолжают открывать прививочные пункты. Теперь желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции принимают уже 11 таких пунктов. Новой площадкой выбран торговый центр «Леруа Мерлен» в Волжском, здесь сотрудники городской клинической больницы № 3 готовы сделать прививку любому желающему. Предварительная запись не требуется, нужны лишь паспорт, полис и СНИЛС. В будние дни прививочный центр в гипермаркете стройматериалов работает с 15:00 до 20:00, в выходные — с 12:00 до 20:00.

По информации облздрава, скорректированы графики работ прививочных центров в других ТРЦ Волгограда и Волжского. Так, жители Тракторозаводского района могут получить вакцину в торговом центре «7 Звёзд». Бригада клинической поликлиники № 1 примет волгоградцев в будние и выходные дни с 12:00 до 19:00.

В Центральном районе Волгограда иммунизация проводится сразу в двух ТЦ. В «Пирамиде» врачи поликлиники № 3 примут всех желающих с 11:00 до 19:00; в «Европа Сити Молл» специалисты поликлиники № 2 — с 12:00 до 20:00.

В ТЦ «Ворошиловский» все желающие смогут привиться с понедельника по четверг с 12-00 до 19-00, в пятницу и выходные дни — с 12:00 до 20:00. Прививки сделают сотрудники поликлиники № 4.

В Дзержинском районе в мобильном пункте возле ТЦ «Мармелад» волгоградцев с 11:00 до 19:00 примут врачи поликлиники № 28. Вакцинацию от COVID-19 в «Парк Хаусе» с 12:00 до 20:00 проведут медики поликлиники № 30.

В прививочном пункте в ТЦ «Акварель» врачи клинической больницы № 11 примут жителей региона с 10:00 до 19:00. В мобильном центре, развёрнутом на втором этаже гипермаркета «Магнит» на пр. Героев Сталинграда, 74, бригада больницы скорой медицинской помощи № 15 примет всех желающих с 12:00 до 19:00.

Для жителей Волжского, помимо площадки в «Леруа Мерлен», организованы мобильные прививочные центры еще в двух торговых комплексах. Пункт в ТЦ «Простор» примет волжан с 10:00 до 19:00, где прививки сделают врачи больницы им. С.З. Фишера. В «Волгамолле» с 11:00 до 19:00 всех желающих привьют специалисты мобильной бригады городской больницы № 2.

Стоит отметить, что за последние пять дней в прививочных пунктах на базе ТРЦ Волгограда и Волжского вакцинацию от COVID-19 получили уже порядка двух тысяч человек.

Кроме того, в регионе продолжают работать 59 стационарных пунктов на базе медицинских организаций — порядок записи можно изучить на официальном портале облздрава или на сайте конкретного учреждения здравоохранения.

В отдаленные населенные пункты Волгоградской области ежедневно направляются выездные бригады. Так, сегодня проведена иммунизация жителей села Бойкие Дворики Дубовского района: жителей провакцинировали «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Сотрудникам медучреждений в селах активно помогают волонтеры-медики: проводится обход домовладений, жителей информируют о вакцинации, составляют списки желающих получить вакцину. Селян старшего возраста на прививку доставляют бесплатно на машинах соцзащиты, приобретенных в рамках нацпроекта «Демография».