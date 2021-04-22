В начале мая по районам области на сутки будет отключено газоснабжение. Отключение газа связанно с ремонтными работами.

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Волгоград», поставка газа будет приостановлена потребителям Калачёвского района, проживающим в следующих населенных пунктах:

— п. Береславка, п. Заря, п. Пархоменко — с 8:00 5 мая 2021 года до 8:00 6 мая 2021 года;

— г. Калач-на-Дону, п. Ильевка, п. Пятиморск, х. Камыши, х. Рюмино-Красноярский, с. Мариновка, п. Прудбой, п. Комсомольский, 2-е отделение совхоза Волго-Дон, п. Октябрьский, п. Волгодонской — с 6:00 13 мая 2021 года до 17:00 14 мая 2021 года.

Телефоны для справок:

8(84472) 3-49-50, 3-49-51. (абонентский отдел Калачёвского района).

— р.п. Новый Рогачик Городищенского района поставка газа будет приостановлена с 8:00 5 мая 2021 года до 08:00 6 мая 2021.

Телефоны для справок:

(844-68) 4-18-28, 4-18-29 (абонентский отдел Городищенского района).

Во избежание несчастных случаев, просим потребителей быть предельно внимательными, и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.