К 60-летнему юбилею первого полета в космос в музее-панораме «Сталинградская битва» откроется выставка «Он сказал: «Поехали!». К 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина».

По данным пресс-службы музея, экспозиция открывается разделом, посвященным первому человеку нашей планеты, побывавшему в космосе – Юрию Гагарину. Посетители смогут ознакомиться с материалами о его первом летном наставнике, участнике Сталинградской битвы Герое Советского Союза С. И. Сафронове.

На выставке также будут представлены документы, фотографии, личные вещи космонавтов – выпускников Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков, в том числе, скафандр для выхода в открытый космос, ключ для запуска космического корабля, образцы космического питания, бортовая инструкция и многое другое.

В отдельном разделе размещены документы о малых планетах и астероидах, названных в честь героев битвы на Волге.

Выставочный проект включает в себя материалы из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва», музея краеведения «Земля-Космос» Николаевского муниципального района Волгоградской области, а также Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Волгоградского планетария.

Работа выставки продлится до 16 июня 2021 года.

Открытие выставки состоится 12 апреля в 13.00. В рамах мероприятия студенты Волгоградского государственного технического университета встретятся с Заслуженным летчиком-испытателем СССР, Героем Российской Федерации, Михаилом Поздняковым.