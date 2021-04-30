Во время майских праздников и объявленных выходных медучреждения региона продолжат работать в штатном режиме. В некоторых медорганизациях будут усилены бригады врачей; узкие специалисты примут пациентов в соответствии с графиками работы, исходя из потребностей прикреплённого населения; штатно продолжится вакцинация населения от COVID-19.

Как сообщает областная администрация, в период с 30 апреля по 10 мая включительно все больницы городов и муниципальных районов Волгоградской области, а также станции скорой медицинской помощи и травмпункты будут работать в круглосуточном режиме. Ежедневно в установленные часы работы примут пациентов кабинеты и отделения неотложной помощи при поликлиниках.

Дежурные стоматологи волгоградских медицинских организаций готовы оказать неотложную помощь ежедневно с 9:00 до 15:00. В ночное время взрослое население может обратиться в отделение челюстно-лицевой хирургии Волгоградской областной клинической больницы № 1. Все районные стоматологии, а также стоматологические кабинеты центральных районных больниц будут работать по установленному графику.

В штатном режиме — в установленные часы работы — продолжат работу учреждения, оказывающие помощь беременным и родильницам.

Юным пациентам, в том числе с COVID-19, врачи поликлиник окажут помощь ежедневно с 8:00 до 20:00. Неотложные вызовы будут приниматься до 20-00. С подробными графиками работы на период праздников жители смогут ознакомиться на сайтах организаций.

Жителей, болеющих коронавирусом или с подозрением на инфекцию, примут в амбулаторных центрах диагностики — при необходимости специалисты проведут компьютерную томографию и другие виды исследований.

В период майских праздников продолжится и массовая вакцинация населения от COVID-2019: бригады врачей будут работать ежедневно в установленные часы работы медорганизаций. Также получить прививку можно в одном из торгово-развлекательных комплексов Волгограда и Волжского, городском дворце культуры во Фролово. Более того, в течение праздничных дней для жителей региона в прививочных пунктах, расположенных в ТЦ, будет доступна и вторая компонента вакцины — завершить иммунизацию могут те, у кого уже прошел 21 день с момента первой вакцинации.

В одну смену организуют дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи. Также на период праздников не будет остановлена работа клинико-диагностических лабораторий по проведению ПЦР-диагностики. В медучреждениях создан необходимый запас препаратов, предметов медицинского назначения.

В сети аптек «Волгофарм» будет организована работа отделов по выдаче лекарств льготным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.