Услуга «Техприсоединение под ключ» позволит волгоградцам быстро и качественно оформить все необходимые документы и осуществить подключение к централизованной системе водоснабжения или водоотведения. Услуга предоставляется физическим лицам (частный сектор ИЖС) и юридическим и физическим лицам (коммерческие объекты, МКД).

В рамках предоставления услуги сотрудники «Концессий водоснабжения» выполнят следующие виды работ:

Оформление нотариальной доверенности, чтобы действовать в интересах и быть представителем заказчика по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию сетей для подключения объекта.

Получение в базе Росреестра выписки из ЕГРН на объект подключения и на земельный участок, на котором он расположен

Получение градостроительного плана земельного участка, на котором расположен объект подключения

Получение топосъемки

Получение сведений о составе и свойствах сточных вод на участке

Составление ситуационного плана расположения объекта подключения с привязкой к территории населенного пункта

Разработка баланса водоснабжения и водоотведения для индивидуальных жилых домов

Для того, чтобы оформить «Техприсоединение под ключ» вам необходимо заполнить заявление на получение услуги. Образец заявления, а также реестр стоимости услуг можно найти на главной страницы сайта «Концессий водоснабжения» в разделе Потребителям / Физическим https://investvoda.ru/?page_id=2115 или юридическим лицам https://investvoda.ru/?page_id=2166. Затем заполненное заявление необходимо подать, отправив его по электронной почте [email protected]. Также оформить заявление на получение услуги вы можете, посетив Центр обслуживания клиентов «Концессий водоснабжения», расположенный по адресу ул. Пархоменко, 47а.

Новая услуга позволит максимально сэкономить ваше время и облегчит многоступенчатую процедуру для оформления технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения. Повышение качества и доступности услуг – основная задача «Концессий водоснабжения».