В этом году планируется проведение 32-ого «Волгоградского марафона». Его проведение запланировано на 29-30 мая 2021 года.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, дистанция забега пройдет вдоль Волги в центральной части города. Старт и финиш будут расположены возле музея «Россия – моя история».

Участников ждет классическая марафонская дистанция 42 195 метров, полумарафон 21 097 м, а также дистанции 10 000 м, 5000 м и детский пробег «Мой первый километр» (для детей до 12 лет включительно).

Принять участие в «Волгоградском марафоне» может любой желающий, решившийся преодолеть выбранную дистанцию и обладающий медицинской справкой, которая даст ему допуск к соревнованиям в соответствии с Положением, а также оплативший стартовый взнос.

Предварительную регистрацию на старт необходимо пройти до 10:00 10 мая 2021 года на сайте https://newrunners.ru/race/volgograd-marafon2021/

Программа «Волгоградского марафона» не ограничится только бегом. 29 мая, в день выдачи пакетов участникам, на месте стартового городка будет работать спортивная выставка, для гостей из других городов будет организована экскурсия по достопримечательностям Волгограда. 30 мая, в день старта, зрителям не даст заскучать концертная программа, а малышей будут развлекать веселые аниматоры.

Вся подробная информация о мероприятии на сайте http://volgogradmarathon.tilda.ws/