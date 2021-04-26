«Концессии теплоснабжения» осуществляют модернизацию котельных вне зависимости от времени года. Так, во время отопительного сезона компания заменила и произвела пуско-наладку двух новых котлов в Дзержинском и Кировском районах. Сейчас специалисты приступили к модернизации еще двух крупнейших котельных в Кировском и Красноармейском районах. Эксплуатация современного оборудования позволит улучшить качество коммунальных услуг тысячам абонентов.





В период осень 2020 – весна 2021 завершены работы по замене и пуско-наладке двух котлов в котельной квартала 135 в Дзержинском районе и в котельной квартала 7 в Кировском районе. Специалисты заменили «пиковые» водогрейные теплофикационные котлы типа ПТВМ-50 на аналогичные новые.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022, помимо гидравлических испытаний, специалисты занимаются обновлением котлового оборудования в Кировском и Красноармейском районах. Обе котельные питают сотни объектов, включая жилые дома, и от их работы зависит тепло в квартирах волгоградцев будущей зимой. Реализация мероприятий по замене котловых агрегатов проводится в целях улучшения качества предоставляемых услуг абонентам «Концессий теплоснабжения».

Модернизация котельных проводится и в других районах Волгограда. Основные работы по технологической части с заменой оборудования запланированы после окончания отопительного периода во время плановых остановок котельных.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 4,3 млрд руб.