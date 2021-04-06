Волгоградцы смогут увидеть уникальные фотографии Юрия Гагарина, которые будут представлены на фотовыставке «Первый: Гагарин и Куба», посвящённая 60-летию пилотируемой космонавтики. Данная экспозиция – часть общероссийской выставки, которая проходит более чем в тридцати регионах страны в апреле текущего года.

Как сообщает областной комитет культуры, фотовыставка организована Российским обществом дружбы с Кубой, правопреемницей Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы. Первым президентом Общества дружбы был избран первый космонавт планеты, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Вместе с Эрнесто Че Геварой он участвовал в учредительном собрании Советского общества дружбы с Кубой 11 ноября 1964 года и в течение трёх с половиной лет был его президентом.

На выставке можно познакомиться с уникальными фотографиями, предоставленными информационным агентством ТАСС, посвященными дружбе советского космонавта с Островом Свободы. Куба стала одной из первых стран, которые Юрий Гагарин посетил после полета. Во время визита с ним неоднократно встречались Фидель и Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара и другие кубинские лидеры.

Визит Гагарина на Кубу произошел вскоре после того, как кубинцы разгромили наемников, высадившихся на Плайя Хирон в апреле 1961 года. Тогда был учрежден первый орден революционной Кубы – «Плайя Хирон». Первым награжденным этим орденом стал Юрий Гагарин. Фидель Кастро вручил ему награду 26 июля на массовом митинге в Гаване перед миллионной аудиторией.

Выступая перед студентами Гаванского университета, Юрий Гагарин сказал, что придет день, когда вместе с нами в космос полетят и кубинцы.

Эти слова сбылись через два десятилетия: в космос поднялся гражданин Кубы Арнальдо Тамайо Мендес. Он был членом советско-кубинского экипажа, который совершил полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38».

Фотовыставка «Первый: Гагарин и Куба» откроется 8 апреля в 11:00 и будет экспонироваться до25 апреля 2021 г. в выставочном зале 2-го этажа в режиме работы библиотеки по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442) 33-11-50.