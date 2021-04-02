Для удобства футбольных болельщиков в день проведения футбольного матча 24 тура РПЛ между местным «Ротором» и московским «Локомотивом» будет усилена работа городского электротранспорта. На линию скоростного трамвая и троллейбусные маршруты МУП «Метроэлектротранс» 3 апреля выйдет дополнительный подвижной состав.

Как сообщает РИАЦ, до старта футбольного мероприятия, которое начнется в 14:00 на линию СТ дополнительно будут выпущены 4 трамвая. Интервал движения электротранспорта составит порядка 5 минут. Четырьмя единицами подвижного состава будет усилен и троллейбусный маршрут №12 «Спартановка – Детский центр», общественный транспорт будет подходить к остановке у «Волгоград Арены» каждые 7 — 9 минут.

После окончания матча от остановки «Центральный стадион» по мере заполнения салона отправятся шесть троллейбусов, которые доставят пассажиров в северную часть города до конечной остановки «Спартановка», а также в Дзержинский район до остановки «Больничный комплекс».