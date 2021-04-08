В рамках празднования Дня Победы городская администрация планируют провести праздничные мероприятия в традиционном формате и накормить волгоградцев солдатской кашей. В связи с этим, аукцион на организацию «полевой кухни» уже объявлен. В случае принятия решения об очном формате праздника победителю аукциона предстоит обеспечить угощение солдатской кашей зрителей военно-исторической реконструкции «Тот цветущий и поющий яркий май» на верхней террасе центральной набережной.

Как сообщает РИАЦ, решение о том, в каком формате пройдет в Волгограде празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примет Оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области совместно с Управлением Роспотребнадзора. Для того чтобы иметь возможность провести мероприятия в традиционном формате, администрация Волгограда организовала необходимую подготовительную работу, в том числе проходят конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, которым предстоит взять на себя техническую сторону проведения праздника.

Победитель объявленного электронного аукциона должен будет приготовить для участников массовых гуляний гречневую кашу, сваренную в традициях военной полевой кухни – с тушенкой, овощами, приправленную сливочным маслом.