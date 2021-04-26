Для жителей и гостей города планируют провести более 140 мероприятий, некоторые, конечно, запланированы в онлайн формате, но основные пройдут в традиционном. В праздничную программу мероприятий вошли концерты, спектакли, творческие конкурсы, военно-исторические реконструкции, уроки памяти, акции, выставки и многое другое. Также в каждом районе Волгограда состоится возложение венков и цветов к Вечному огню, памятным местам и мемориалам, чествование ветеранов.

Как сообщает городская администрация, серию акций, посвященных памятной дате, подготовили городские библиотеки. Так, 28 апреля в 15:00 на территории библиотеки-филиала № 8 ВМУК «ЦСГБ» (бульвар Энгельса, 15) состоится подведение итогов творческого конкурса «Великий народ — победитель!» с награждением авторов лучших фоторабот, эссе, презентаций, посвященных Победе. 4 мая в 11:00 ч. библиотека-филиал № 3 имени И.С. Тургенева ВМУК «ЦСГБ» (ул. Ковровская, 20) приглашает посетить Урок памяти «Через годы и века – слава Победы велика». Праздничная программа пройдет с участием свидетелей войны – ветеранов. 4 мая в 14:00 в Центральной библиотеке имени М.К. Агашиной (проспект имени Ленина, 42) пройдет встреча-диалог «Война: вчера и… никогда» как разговор двух поколений – военного и современного о вечных ценностях: мире и любви к Родине. В рамках мероприятия пройдут телемост с «Централизованной библиотечной системой г. Саранска» и презентация книги «Подвиг и память». В программе также музыкальные номера и поэтические произведения о войне в исполнении школьников.

Артисты муниципальных учреждений культуры поздравят ветеранов и жителей города постановками на военную тематику. Волгоградский молодежный театр предлагает к просмотру спектакль «Синий платочек» по пьесе Валентина Катаева. Он состоится 4 и 5 мая, а также постановку «У войны не женское лицо» по книге Светланы Алексиевич. В основу её произведения легли уникальные документальные рассказы женщин, чья молодость прошла на войне. Спектакль будет идти 6, 7, 8 и 9 мая. Оперетту «Севастопольский вальс» увидят поклонники Волгоградского музыкального театра 8 мая, а историю «Небесный тихоход» о трех боевых друзьях, летчиках-истребителях — 9 мая. Студенты и преподаватели Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова готовят для гостей вуза музыкально-театральный проект «С Победной песней по улицам Сталинграда». Он будет показан 8 мая.

Праздничный день 9 мая в 10:00 откроет Парад Победы с участием военной техники на площади Павших борцов. Планируется, что в нем примут участие около 2,5 тысячи военнослужащих, а также сотрудники силовых ведомств. Во главе расчетов — военнослужащие Роты почетного караула гвардейской мотострелковой бригады. В начале колонны исторической техники времен войны проедет легендарный танк Т-34.

На Верхней террасе набережной на специально установленной сцене в 11:00 начнется Всероссийский конкурс-фестиваль «Дети Мира и Дети Войны», в 15:00 его продолжит концерт «Великая Победа – в единстве народов!». Здесь же, на Верхней террасе набережной, в 11:30 развернется военно-историческая реконструкция «Тот цветущий и поющий яркий май» с работой полевой кухни, нескольких фотозон и инсталляцией «Солдатский быт», включающей несколько площадок — «На привале», «Командирский блиндаж», «Полевая медицина», «Полевая почта».

Волгоградцы и гости города-героя смогут наблюдать 9 мая и авто-мотопробег участников технических клубов Волгограда и области в рамках акции «Слава Русскому Солдату». Автомобили и мотоциклы проедут по улице Советской, проспекту им. В.И.Ленина, Мамаеву кургану и площади Павших борцов в 13:00.

В Красноармейском районе в 10:00 пройдет традиционная акция «Трамвай Победы». Воспитанники молодежно-подросткового центра в военной форме поздравят пассажиров трамвая №11 с наступающим праздником Победы.

В 17:00 на Верхней террасе набережной для волгоградцев и гостей города коллективы МУК «Волгоградконцерт» — Волгоградский духовой оркестр, ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» и солисты исполнят музыку и песни на военную тематику в программе «Под салютом Великой Победы!». В 19:30 горожане увидят концерт «Сквозь года звенит Победа!» с участием творческих коллективов Волгограда – площадка будет организована рядом с лестницей. В 22:00 праздник завершат артиллерийский салют и праздничный фейерверк.

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы, пройдут во всех районах Волгограда. Подробная программа празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне размещена на сайте администрации Волгограда.