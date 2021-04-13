В Волгограде будет активизирована работа по приведению в порядок территорий после зимнего периода. Во время весенней уборки будет наведен порядок в парках, скверах, местах массового пребывания людей, а также на придорожных территориях.

Как сообщает областная администрация, в надлежащее состояние будут приведены и внутриквартальные территории, зоны, прилегающие к социальным учреждениям, к предприятиям и организациям реального сектора экономики. Дополнительное внимание уделят памятным местам, захоронениям, кладбищам, пешеходным и подъездным путям к ним.

В ближайшее время будет определен порядок и график проведения традиционных субботников во всех муниципальных образованиях.