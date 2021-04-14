В текущем году планируется начать строительство 280-метрового участка берегоукрепления в Ворошиловском районе. Новый участок станет продолжением 570-метрового защитного инженерного сооружения введённого в эксплуатацию.

По данным областной администрации, 570 метров берегоукрепления в районе улицы Химическая стали продолжением построенного в 2017 году масштабного сооружения, которое уже активно используется жителями. Новый «упорный пояс», возведённый в 2019-2020 годах, позволил защитить от негативного воздействия вод 14 гектаров прибрежной зоны, где находятся многоквартирные дома с 1300 жителями и другие объекты инфраструктуры. На данный момент рассматриваются варианты строительства следующего участка.

Новое берегоукрепление от улицы Циолковского в сторону Советского, Кировского районов составит порядка 5 км. Общая стоимость объекта оценивается в 7 млрд рублей. Строительство будет разбито на пять участков. Сразу же после выбора подрядчика первым начнут возводить отрезок длиной 280 метров в районе улиц Иртышская – Одесская. Реализация этой очереди позволит продлить набережную Ворошиловского района и сделать выход рокадной дороги к участку строительства нового здания арбитражного суда, на улицу Таджикскую с переходом на Рабоче-Крестьянскую.

Кроме того, были рассмотрены варианты строительства Нулевой дороги в северной части Волгограда с учетом существующих берегоукрепительных сооружений в районе заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады», строительства новых участков и реконструкции улицы Тракторостроителей. Общая протяженность трех очередей может составить порядка 10 километров.