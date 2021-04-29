«РЖД» вернули на бессрочной основе бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в прошлом году такая возможность была ограничена из-за сложной эпидемиологической ситуацией и административных решений в ряде субъектов Российской Федерации.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать по железной дороге в любой момент времени без ограничения количества поездок. Такая возможность распространяется на поездки в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования АО «ФПК» и Дирекции скоростного сообщения – филиала ОАО «РЖД», курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда «Сапсан»).

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются.

Более подробную информацию можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы».