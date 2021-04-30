Строительство новой школы в Красноармейском районе по ул. 2-я Штурманская ведется по графику. Уже сейчас рабочие приступили к обустройству кровли. Объект планируется сдать в эксплуатацию уже в 2022 году.

Как сообщает городская администрация, специалистам предстоит смонтировать «кровельный пирог» из гидроизоляции, утеплителя и нескольких слоев наплавляемого материала, который при нагревании размягчается и надежно крепится к основанию крыши. На финальном этапе покрытие защитят с помощью специальных составов от негативного воздействия солнечных лучей. Для удаления осадков с поверхности крыши проектом предусмотрены водоотводные воронки с электрообогревом.

Кроме того, продолжаются работы по кирпичной кладке наружных стен третьего этажа и бетонированию плит перекрытия. Внутри объекта подрядная организация приступила к монтажу лестниц и стен из пазогребневых плит. В границах участка начато устройство ливневой канализации. На объекте ежедневно задействовано более 10 единиц техники и порядка 60 рабочих.

По условиям муниципального контракта, в новой школе Красноармейского района предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.