«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» запускает виртуального помощника на платформе мессенджера Telegram. Мы стремимся сделать процесс получения необходимой информации для граждан быстрым и комфортным, совершенствуем форматы предоставляемой информации и разрабатываем для вас новые сервисы.

Внедрение чат-бота позволит абонентам по многим вопросам получать консультацию «здесь и сейчас». Волгоградцам теперь необязательно звонить в контактный центр или писать в службу поддержки. Виртуальный помощник быстро проконсультирует вас по часто задаваемым вопросам: как передать показания счетчиков, как провести поверку приборов учета, где можно оплатить коммунальные услуги, как оформить перерасчет, какие существуют льготы по ЖКУ, какие документы необходимы для открытия лицевого счета и многое другое.

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота необходимо добавить официальный аккаунт ИВЦ ЖКХ в Telegram и найти интересующий Вас вопрос в блоке. В скором времени, формат виртуального помощника появится также на нашем официальном сайте www.ivc34.ru.