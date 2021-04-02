Волгоград начал подготовку к проведению ежегодной всемирной просветительской акции «Тотальный диктант», которая пройдет для всех желающих проверить свою грамотность. В этом году волгоградцы смогут написать его в традиционном формате – очно – на 7 площадках.

Как сообщает областной комитет культуры, в этом году «Тотальный диктант» пройдёт в стандартном режиме 10 апреля. Главной площадкой по традиции станет Волгоградская ОУНБ им. М. Горького – городской координатор проекта. Здесь текст диктанта будет читать уже полюбившийся участникам акции диктор – председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Волгограде, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы лицея №6 Анна Селезнёва.

Впервые присоединяется к проекту торгово-развлекательный центр «Европа Сити Молл», где в неформальной обстановке можно будет написать текст под диктовку профессионального филолога – учителя высшей категории Ольги Павловой.

Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ также впервые выступает площадкой «Тотального диктанта». Здесь текст прочитает кандидат филологических наук, доцент, главный редактор газеты «Градостроитель» Мария Латышева.

Волгоградский государственный университет – старейший и самый надёжный партнёр «Тотального диктанта» в Волгограде. Акция на этой площадке всегда проводится на самом высоком уровне, который обеспечивается квалифицированным профессорско-преподавательским составом Института филологии межкультурной коммуникации ВолГУ. Здесь участники будут писать под диктовку кандидата филологических наук доцента Елены Сидоровой.

Уже несколько лет активным участником проекта является Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС. Звёздным диктором этой площадки выступит главный режиссёр НЭТа, художественный руководитель Волгоградского молодёжного театра заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко.

Московский финансово-юридический университет МФЮА – площадка, полюбившаяся жителям южных районов Волгограда. На этой площадке читать текст будет также медийная персона – писать Диктант участники акции будут под хорошо узнаваемый голос ведущей утреннего шоу «Будим в будни» на радио «Новая волна» Екатерины Селезнёвой.

Волгоградский технический университет распахнёт свои двери перед особой аудиторией. Здесь «облегченную» версию диктанта будут писать граждане зарубежных государств, изучающие русский язык, как иностранный. Тест TruD появился в «Тотальном диктанте» в 2016 году. Это проект для тех, кто хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта. Тест организуется преподавателями ВолгГТУ под общим руководством кандидата филологических наук Татьяны Черницыной.

Автором текста «Тотального диктанта» 2021 года стал Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист, известный по романам «Метро 2033», «Сумерки» и другим. Специально для участников акции он написал четыре части текста диктанта. По словам автора, это будет живая история, полная эмоций. Изюминкой «Тотального диктанта» образца 2021 года станет премьера 10 апреля на всех площадках акции короткометражного фильма «Обещания», который расскажет участникам историю, описанную в тексте Дмитрия Глуховского. В общем доступе фильм появится только осенью, а потому у участников диктанта есть уникальная возможность посмотреть его на полгода раньше.

Регистрация на все площадки уже открыта на сайте https://totaldict.ru/volgograd/. Количество мест ограничено в связи с необходимостью соблюдения мер, установленных Роспотребнадзором. Начало «Тотального диктанта» 10 апреля 2021 года в 14-00. Все вопросы можно задать координатору в Волгограде Светлане Солодковой по телефону 8-904-436-12-62 или e-mail: [email protected]