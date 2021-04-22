Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в бизнес-сегменте в Волгоградской области за 1 квартал 2021 года. Доля абонентов оператора, работающих в госсекторе, увеличилась на 66%, а ряд корпоративных клиентов пополнился крупными региональными организациями.

Tele2 продолжает развивать сотрудничество с корпоративным сегментом региона. За 1 квартал текущего года доля абонентов оператора в бизнес-секторе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 16%. При этом количество MNP-абонентов за указанный период возросло на 61%.

Рост также показали и B2G- и М2М-направления. Так, в сравнении с первыми тремя месяцами 2020 года, количество абонентов Tele2, работающих в госсекторе, увеличилось на 66%. Число абонентов оператора, использующих SIM-карты в цифровых решениях для обмена данными между устройствами, возросло на 20%.

В 1 квартале этого года к корпоративной программе Tele2 в Ростовской области присоединился ряд крупных компаний. Бизнес-клиентами оператора стали объединение управляющих компаний «Дзержинская эксплуатирующая компания» и крупная региональная розничная сеть по продаже продуктов питания.

Большая часть бизнес-абонентов Tele2 выбирает пакетные тарифные планы. Самым популярным тарифом по итогам прошедшего года стал «Мой бизнес S», предоставляющий 15 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети и 250 минут на остальные номера России.

Самой востребованной услугой в 1 квартале 2021 года стала корпоративная АТС, с помощью которой можно подключить единый многоканальный телефонный номер, вести запись звонков и настраивать короткие номера внутри компании.

Рост абонентской базы и востребованность бизнес-услуг способствовали росту выручки. Этот показатель в сравнении с 1 кварталом прошлого года увеличился на 18%.

Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Поддержка корпоративных клиентов – одна из приоритетных задач Tele2. Оператор уделяет особое внимание развитию сервисов и услуг, а также улучшению качества связи, чтобы удовлетворить потребности бизнес-абонентов в коммуникациях. Это позволяет предлагать уникальные для рынка решения и наращивать количество клиентов в B2B-сегменте: с начала года к сети Tele2 присоединились крупные организации, а также государственные и общественные ведомства региона».

Справка: Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.