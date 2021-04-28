И хотя праздничный парад в этом году будет проходить для ограниченного числа зрителей, то видеоинсталяцию «Свет Великой Победы» смогут увидеть все желающие.

Как сообщает областная администрация, световое шоу на Мамаевом Кургане будет проходить на протяжении трёх дней: 8 мая в 21:00, 22:00 и 23:00. 9 мая в 21:45 и в 23:00. 10 мая в 21:00, 22:00 и 23:00.

В аудио-визуальном произведении будет показана тысячелетняя история Побед русского народа, русского солдата от времён Александра Невского до настоящего времени. Во время минуты молчания, прозвучит колокол установленный на строящемся храме святого благоверного князя Александра Невского.