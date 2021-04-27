Строительство новой школы в Кировском районе подходить к завершению. На данный момент рабочие завершили обустройство кровли в трехэтажном здании школы и приступили к отделочным работам внутри здания. Общая площадь специального влаго- и морозоустойчивого покрытия составила порядка 2500 квадратных метров. С монтажом кровли на объекте полностью завершились все общестроительные работы.

По данным городской администрации, при устройстве кровли учебного заведения применялись современные пароизоляционные и теплоизоляционные материалы, устойчивые к температурным перепадам, а также современный наплавляемый материал, который при нагревании размягчается и надежно приклеивается к основанию крыши. На финальном этапе рабочие обработали покрытие специальными составами, защищающими кровлю от негативного воздействия солнечных лучей. Для удаления осадков с поверхности крыши предусмотрены водоотводные воронки с электрообогревом.

Сейчас на объекте началась внутренняя отделка основного здания школы. Рабочие подготавливают поверхности под нанесение лакокрасочного покрытия, а в отдельных помещениях начался монтаж кафельной плитки. Также, специалисты ведут монтаж внутренних инженерных сетей.

На прилегающем участке обустраивается основание под школьный легкоатлетический стадион. С помощью виброплиты специалисты формируют однородную «подушку» из песка и щебня. Затем им предстоит залить бетонный фундамент под спортивные площадки. На финальном этапе на бетонное основание будет смонтировано травмобезопасное покрытие. Помимо стадиона будет построен спортгородок для сдачи норм ГТО и обустроены места для отдыха детей.

Объект возводится в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительство школы стартовало в 1 квартале 2020 года. Учреждение рассчитано на 33 учебных класса, также в нем разместятся медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 285 мест с необходимыми к нему помещениями (артистические, костюмерная, комната хранения музыкальных инструментов), библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал, зона с раздевалками и душевыми.