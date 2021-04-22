Строительство объездной дороги ведется активными темпами. Уже сейчас строители завершили обустройство насыпи для основной дороги на первом этапе строительства обхода Волгограда почти на 50%. Реализация масштабного дорожно-транспортного проекта продолжается в Светлоярском районе региона. Строители завезли на объект уже более одного миллиона кубометров грунта.

По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, самый масштабный и технологически сложный объект в составе обхода — мост через Волго-Донской канал. Здесь предстоит возвести 27 опор: 18 из них уже полностью завершены, ещё девять в разной стадии готовности. Смонтированы пролёты на сухопутной части сооружения, которые объединяют сразу шесть опор правой половины моста и формируют будущий съезд на автодорогу «Волгоград – Котельниково – Сальск». Для этого использовало более 1,6 тысячи тонн металлоконструкций, что соответствует 15% от требуемого на данный вид работ объёма.

Главной задачей для федеральных дорожников на 2021 год является подготовка к надвижке пролетных строений над руслом канала. Специально для этого изготавливаются элементы металлоконструкций, из которых специалисты производят укрупнительную сборку для последующей надвижки правой части пролета: уже собрано более 2 тыс. тонн металла. Строительство нового сооружения даст возможность разгрузить существующий мост через Волго-Донской канал в черте города. Полностью завершить работы первого этапа планируется к 2024 году.

12-километровый участок новой дороги, построенный в обход Волгограда, соединит федеральную трассу Р-22 «Каспий» (элистинское и астраханское направления) с региональной дорогой «Волгоград – Котельниково – Сальск», а также обеспечит въезд в областной центр. Для этого на участке предусмотрено строительство трёх транспортных развязок. Для их устройства тоже ведут формирование насыпи — завезено порядка 800 тысяч кубометров грунта. А на одной из развязок — которая обеспечит выезд с транспортного обхода на Элисту — специалисты приступили к установке опор.