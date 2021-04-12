В Красноармейском районе на месте бывшей школы №117 строители уже возводят стены третьего этажа новой школы. Объект строится по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» и будет сдан в эксплуатацию уже в 2022 году.

Как сообщает областная администрация, на данный момент подрядная организация завершает монтаж плиты перекрытия будущего актового зала и армирование перекрытий первого этажа, а также устройство фундаментов и колонн. Параллельно с этим продолжаются работы по кирпичной кладке и бетонированию монолитных участков перекрытия первого этажа, вынос сетей газо- и электроснабжения.

Напомним, новое учебное учреждение возводится на месте школы № 117 на улице Вторая Штурманская, здание которой в 2015 году было признано аварийным и демонтировано. В новой трехэтажной школе разместятся 40 классов, спортзалы, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также пищеблок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптируют все рабочие пространства. На прилегающей территории появится спортивный городок с несколькими площадками. Рядом разместится стадион с беговыми дорожками.