В текущем году летняя оздоровительная кампания для детей стартует с 1 июня. Такое решение было принято на заседании профильной межведомственной комиссии. Участниками профильных смен, проводимых на базе детских оздоровительных учреждений волгоградского региона в 2021 году, станут порядка ста тысяч юных волгоградцев.

Как сообщает областная администрация, в летний период планируется оздоровить не менее 73 тысяч школьников, при этом порядка 53 тысяч ребят отдохнут на базе муниципальных образовательных учреждений. Сегодня в реестр организаций, получивших необходимые разрешения на проведение смен, включены свыше 730 площадок. Информация актуализируется.

Кроме того, учитывая требования в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, региональный комитет образования, науки и молодежной политики совместно с Роспотребнадзором и Центром гигиены и эпидемиологии Волгоградской области, организаторами отдыха и оздоровления ведет планомерную работу по получению санитарно-эпидемиологических заключений.

Помимо этого был рассмотрен вопрос об организации отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены льготные путёвки и сертификаты как в региональные (условия для инклюзивных смен сформированы почти в 600 лагерях), так и в лагеря на Черноморском побережье.