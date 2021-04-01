В музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились новые экспонаты из эпохи ледникового периода, которые в скором времени появятся в экспозиции выставки «Мир древних животных Александра Кноблоха».

По данным комитета культуры Волгоградской области, в дар от дайверов были приняты череп молодого степного бизона (Bison priscus), а также бедренная кость, большой фрагмент тазовой кости и затылочная часть черепа шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius), поднятые со дна Волги. Из экспедиции с Крайнего Севера были доставлены роговые чехлы степного бизона и крестцовая кость шерстистого мамонта.

Бизоны и мамонты заселяли волгоградские степи длительное время и ушли на север с окончанием последнего ледникового периода около 11,5 тыс. лет назад. Bison priscus – вымерший вид степного бизона, обитавшего в степях Европы, Центральной Азии, Беренгии и Северной Америки в позднем плейстоцене (1 млн. – 6 тысяч лет назад), предки современных европейских зубров и американских бизонов. Mammuthus primigenius – вид северных мамонтов, обитавший в регионах Европы, Азии и Северной Америки во времена плейстоценовой эпохи от 2,5 млн. до 6 000 лет назад.

После соответствующей обработки уникальные находки займут своё место на выставке «Мир древних животных Александра Кноблоха» в музее-заповеднике «Старая Сарепта».