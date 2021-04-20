Пассажирам старше 60 лет предлагают скидку в 30% на билеты в купейные вагоны поездов формирования АО «ФПК». Акция продлена почти до конца мая.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», приобрести билеты по акции можно до 28 апреля, а совершить по ним поездку – в период по 28 апреля включительно или с 11 по 27 мая. Специальное предложение будет действовать при условии покупки билета не позднее, чем за 3 дня до даты отправления поезда включительно. Скидка не применяется при оформлении билетов организованным группам пассажиров, льготных билетов и не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». При покупке билета онлайн скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения.

Напомним, пассажиры старше 60 лет могут также путешествовать со скидкой 30 % в течение всего года в поездах дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД», включая поезда «Сапсан», «Ласточка» и «Рускеальский экспресс».