В Дзержинском районе на пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников – вместо Т-образного перекрестка здесь обустроят круговую развязку. Рабочие уже приступили к демонтажу ограждения и бордюрного камня, а на прилегающей территории ведутся земляные работы.

​По данным городской администрации, проект реконструкции перекрестка разработан муниципалитетом по запросам жителей и на основании анализа дорожной ситуации. Изменение схемы проезда позволит повысить безопасность движения и пропускную способность. Помимо обустройства круговой развязки здесь планируется построить дополнительные полосы движения для поворота транспорта направо. Таким образом, при проезде круговой развязки будет минимизировано количество потенциальных конфликтных точек. Изменение геометрии развязки проводится за счет использования свободных площадей. Сейчас на объекте уже производится выемка грунта для формирования «подушки» под новые полосы движения.

Муниципальные службы просят водителей проявлять бдительность, заранее планировать поездки по указанным дорогам и с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работой крупногабаритной техники.