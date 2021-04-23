В текущем году к уже существующим ярмаркам добавятся ещё семь. Сейчас на территориях отведенных под ярмарки в Дзержинском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах Волгограда начались работы по обустройству торговых площадок. В первую очередь они предназначены для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, а также дачников и садоводов. Открытие всех семи ярмарок планируется уже в текущем году.

​По данным городской администрации, торговые площадки появятся там, где они будут востребованы у волгоградцев. Площадки находятся в шаговой доступности от жилых массивов на территориях, удобных для горожан и предпринимателей. В Краснооктябрьском районе одна новая площадка откроется на ул. Библиотечной, еще две – вблизи рынка ООО «Север» на ул. Башкирской, в Дзержинском районе торговый объект будет работать на пересечении ул. Ангарской и им. Полины Осипенко рядом с уже действующей ярмаркой. Предприниматели проводят подготовительную работу перед обустройством площадок.

Организатор еще одного объекта, расположенного на пересечении ул. Кутузовской и 51-ой Гвардейской, проводит вертикальную планировку перед обустройством покрытия. Также продолжается работа по созданию двух ярмарок в Ворошиловском районе на ул. Кузнецкой и ул. им Саши Филиппова — здесь ведется монтаж торговых мест.

В соответствии с действующими требованиями на всех площадках монтируется твердое покрытие, оборудуются санузлы и места для сбора отходов. Также благоустраивается и сама территория. Для обеспечения безопасности граждан вся реализуемая продукция проходит санитарно-ветеринарный контроль. Согласно действующему порядку, не менее 10% мест предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством.