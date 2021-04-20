Концессии продолжают мероприятия по реструктуризации платежей в адрес владельцев облигаций. Руководством ООО «Концессии водоснабжения» принято решение перенести выплаты по облигациям выпуска 4-ой серии 4-го купонного периода на более поздний срок. Аналогичное решение принято ООО «Концессии теплоснабжения» в отношении облигаций выпуска 1-ой серии 4-го купонного периода. Реструктуризация долга будет осуществляться посредством механизма технического дефолта (дефолта).

Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, при этом не влияя на производственную деятельность организаций. Оказание услуг проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов.

Напомним, в настоящее время объем инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,4 млрд руб. В модернизацию теплового хозяйства Концессионер инвестировал 4,3 млрд руб.

Алексей Львович Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»

«Помимо технического дефолта, происходящего не по вине компании – эмитента долговых бумаг, а из-за внешних обстоятельств (подобные дефолты как правило носят временный характер и не всегда свидетельствуют об однозначно плохом положении дел в компании) и обычного («простого») дефолта, который как раз наступает из-за невозможности обслуживать свои долговые обязательства, сам по себе дефолт может быть объявлен как непосредственно компанией эмитентом (в случае, если она понимает, что не успевает по каким-то внешним или иным причинам качественно и вовремя обслуживать свою задолженность), так и кредитором (или группой кредитов). При этом важно понимать, что под дефолтом понимается любое ненадлежащее (не предусмотренное договором или проспектом эмиссии ценных бумаг) обслуживания своих обязательств».

«Если дефолт объявляет сама компания – заемщик, то чаще всего это делается для того, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности. При этом, в соответствии с российским законодательством, компании, осуществлявшие эмиссию облигаций (т.е. занимавшие средства путем размещения долговых бумаг), обязаны публиковать раскрытие информации и о своей деятельности, и о ситуации с погашением долговых обязательств в СМИ, перечень которых также определяется действующим законодательством. Так что в случае дефолта по ценным бумагам той или иной компании она обязана известить об этом публично, чтобы все кредиторы имели достаточный объем информации о невозможности обслуживания своих долговых обязательств. Подобная практика обязательна для всех компаний, эмитировавших долговые обязательства в виде ценных бумаг, и преследует цель защиты прав кредиторов (в том числе – держателей облигаций, выпущенных компанией – заемщиком)».