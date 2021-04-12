На этой неделе 14 апреля Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» 14 проведет горячую линию, приуроченную к VII Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проконсультируют население по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Звонки будут приниматься 14 апреля 9:00 до 16:00 по следующим номерам:

8 -800 -555- 49-43 — Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора

В рабочие дни по телефонам:

8(8442) 23-00-08, 23-00-06 — Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области;

8(8442) 37-29-19, 8-960-880-63-37 – консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»;

Номера телефонов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области для граждан, проживающих на территории области:

8(84442)4-36-88- Территориальный отдел в г. Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах Управления;

8(84463)4-15-75 — Территориальный отдел в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах Управления;

8(84465)2-44-38 — Территориальный отдел в г. Фролово, Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах Управления;

8(84472)3-14-78 — Территориальный отдел в Калачевском, Суровикинском, Чернышковском, Клетском районах Управления;

8(84476)3-46-45 — Территориальный отдел в Котельниковском, Октябрьском районах Управления;

8(84457)9-64-55 — Территориальный отдел в г. Камышин, Камышинском Котовском, Жирновском, Руднянском районах Управления;

8(84492)61-4-52 — Территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах Управления;

8(8443)31-74-62, 8(8443)31-73-13 — Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах Управления.

Приглашаются все, кого волнуют вопросы защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, участвовать в «горячей линии».