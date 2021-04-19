25 апреля ретропоезд «Воинский эшелон» отправляется в праздничный тур. За время тура ретропоезд посетит 28 станций Приволжской магистрали.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, праздничный тур ретропоезда стартует 25 апреля, а завершится 24 мая 2021 года. Увидеть «Воинский эшелон» можно будет на 28 станциях Приволжской магистрали в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Тур пройдёт в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ретропоезд сделает остановки на станциях Урюпино, Алексиково, Филоново, Себряково, Арчеда, Иловля-1, Зензеватка, Петров Вал, Чир, Суровикино, Обливская, Чернышков, Сарепта, имени Максима Горького, Донская, Волгоград-1, Волжский, Владимировка, Верхний Баскунчак, Харабалинская, Астрахань-1, Урбах, Красный Кут, Палласовка, Ершов, Аткарск, Петровск и Сенная.

Информация о времени прибытия ретропоезда на указанные станции будет сообщена дополнительно.