Начиная с 24 апреля и заканчивая 24 мая в регионе будут проходить субботники и акции по благоустройству территорий запланированные в рамках ежегодного марафона «Зеленая весна». Присоединиться к мероприятиям приглашаются сотрудники предприятий, организаций, студенты, школьники, местные жители, которые хотят внести посильный вклад в дело наведения порядка и чистоты на улицах и во дворах населенных пунктов Волгоградской области.

Организатором восьмого ежегодного экологического субботника «Зеленая весна – 2021» традиционно выступает Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Самый массовый в стране марафон «зеленых» акций стартует в этом году с 24 апреля по 24 мая. Планируется, что все регионы страны примут участие в мероприятиях субботника, проведут очистку территорий от мусора, посадят цветы и деревья, благоустроят территории, соберут вторсырье для дальнейшей переработки, а также проведут множество социально значимых акций и мероприятий различного формата.

Напомним, с 2014 года в природоохранных мероприятиях различной направленности под флагами «Зеленой весны» приняли участие более 14 млн человек во всех регионах России.

К участию в организации и проведении экологического субботника «Зеленая Весна – 2021» приглашаются представители власти, сотрудники компаний и корпораций, общественные и экологические организации, волонтерские центры, воспитанники дошкольных, средних и высших учебных заведений, центров дополнительного образования детей и подростков, эколого-биологических центро, а также все граждане, в жизни которых важное место занимают вопросы охраны природы.

Обращаем внимание, что для участия в субботнике необходимо пройти регистрацию – она уже открыта – и заполнить форму на сайте акции vesna.vernadsky.ru. По вопросам организации мероприятий и участия в экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2021» следует обращаться в Оргкомитет по тел. 8 (495) 953-74-65 и e-mail: [email protected]