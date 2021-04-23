Ретропоезд «Воинский эшелон» отправился в праздничный тур, за время тура он посетит 18 железнодорожных станций в Волгоградской области.

«Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества. Он сформирован из двух действующих паровозов серии Эр и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34-76, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица Д-1. Также в состав ретропоезда включена сценическая платформа, вагон — теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», с 25 апреля по 18 мая ретропоезд сделает остановки на следующих станциях в Волгоградской области:

— ст. Урюпино – 25 апреля в 10:00;

— ст. Алексиково – 25 апреля в 15:15;

— ст. Филоново – 26 апреля в 9:05;

— ст. Себряково – 26 апреля в 15:20;

— ст. Арчеда – 27 апреля в 9:15;

— ст. Иловля-1 – 27 апреля в 15:40;

— ст. Зензеватка – 28 апреля в 10:00;

— ст. Петров Вал – 29 апреля в 9:00;

— ст. Чир – 3 мая в 9:20;

— ст. Суровикино – 3 мая в 14:00;

— ст. Обливская – 4 мая в 9:30;

— ст. Чернышков – 4 мая в 15:00;

— ст. Сарепта – 6 мая в 10:50

— ст. имени Максима Горького – 7 мая в 10:00;

— ст. Волгоград-1 – 8 мая в 10:00;

— ст. Донская – 9 мая в 10:00;

— ст. Волжский – 10 мая в 10:00;

— ст. Палласовка – 18 мая в 10:05.

На станциях Волгоград-1 и Петров Вал будет организована концертная программа, на всех остальных – демонстрация исторических экспонатов. Увидеть ретропоезд «Воинский эшелон» смогут все желающие с учётом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Актуальную информацию о времени прибытия ретропоезда можно узнать на официальном сайте Приволжской железной дороги в разделе «Ретропоезд «Воинский эшелон».