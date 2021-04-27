В день всероссийского субботника РУСАЛ провел акцию «Зеленая волна». Члены молодежного и рабочего советов совместно с руководителями завода, не смотря на моросящий дождик, высадили 250 кустарников бирючины рядом с ДК Тракторозаводского района.

Директор ДК Наталья Помазанова выразила слова благодарности сотрудникам компании: «Мы очень благодарны предприятию за внимание и заботу. В прошлом году на музыкальной аллее у Дворца культуры уже были высажены десятки прекрасных гортензий при поддержке сотрудников завода, и вот озеленение продолжается. Благодаря помощи алюминиевого завода, наш ДК хорошеет – отремонтированы театральный зал и фойе концертного зала, куплена новая музыкальная и световая аппаратура, заменены окна и еще идет капитальный ремонт фасада здания».

К слову, участие в благоустройстве территорий в городах присутствия Компании – традиция, заложенная еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Ранее сотрудники компании неоднократно проводили уборку на набережной Тракторозаводского района, завод построил детскую площадку в Ерзовке и даже проводил фестиваль в школе-интернате.

«Наши усилия получили положительную оценку региональной власти. Проект преобразования местного ДК и прилегающей к нему территории мы обсуждали с губернатором Андреем Бочаровым. Мы считаем важным наводить порядок, как на самом заводе, так и на территории своего микрорайона в котором мы живем – поделился генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода и депутат Волгоградского областной Думы Юрий Моисеев. – Наша компания уже в четвертый раз проводит экологический марафон «Зеленая волна» по благоустройству и озеленению микрорайона. Нас не может не радовать активная позиция работников завода. За четыре года были высажены розы, рябины и клены в парке аттракционов поселка Спартановка. На самом заводе у нас появилась аллея серебристых тополей, и началось озеленение возле фабрики обожженных анодов».

Субботник в этом году не обошел и территорию завода – волонтеры рабочего и молодежного советов убирали мусор, высаживали новые деревья и кустарники. Все потратили не мало сил и энергии, но никто не жалеет о проделанной работе, ведь все это делается на благо родного района и города.