В ближайшую пятницу сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» планируют провести высадку саженцев на выгоревших территориях. Участниками могут стать неравнодушные жители региона.

Как сообщает пресс-служба природного парка, акция по посадке древесно-кустарниковых растений местной флоры на территории природного парка состоится в пятницу 23 апреля 2021 года. Сбор участников в 10:00 на повороте на х. Закутский автодороги Средняя Ахтуба – Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район Волгоградской области.

С собой необходимо взять лопату, ведро для полива и хорошее настроение. Также необходимо иметь маски и перчатки. Количество мест ограничено. Подробности можно узнать по телефону +7(905)064-29-30

Информация о сроках, времени и местах проведения следующих акция будет сообщено дополнительно.

Важно!

К участию не допускаются:

— люди старше 65 лет.

— с симптомами ОРЗ, ОРВИ, повышенной температурой тела;

— без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)

— лица, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также лица, соблюдающие режим самоизоляции до получения результатов на CОVID-19.