Волгоградский новый экспериментальный театр ждет реконструкция, во время которой зданию будет возвращен исторический облик. Государственный контракт на первый этап реставрации НЭТа уже заключен, цветовые решения внешней отделки цокольного этажа, окраска фасадов и скульптур позволят вернуть зданию его исторический облик.

Как сообщает областная администрация, согласно проекту, на объекте предстоит провести ремонт двух крылец и террасы на дворовом и парковом фасадах, оборудовать новое архитектурное освещение. Для воссоздания первоначального облика здания демонтируют информационные щиты на отмостке переднего и бокового фасадов; перенесут внешние блоки сплит-систем, оконных решёток, прожекторов, козырьков и пр.

Кроме того, предстоит укрепить и отреставрировать наружные стены, восстановить утраченные декоративные элементы, обновить мемориальные доски и бра, заменить оконные блоки на деревянные, при этом будет воссоздан исторический рисунок расстекловки. Облицовку цоколя выполнят гранитными плитами темно-красного цвета, идентичные тем, что были установлены в 1980-х гг. Также планируется отреставрировать скульптурные композиции, восстановить отмостки по всему периметру здания. До 2023 года реставрацию проведут и внутри здания.