На прошлой неделе был совершен первый рейс из Волгограда в Брянск. Рейсы выполняются авиакомпанией Азимут.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Волгограда, первым рейсом из Брянска в Волгоград прилетели 70 пассажиров, из аэропорта Волгограда в Брянск вылетели 56 пассажиров.

Летать в Брянск самолеты перевозчика будут дважды в неделю – по вторникам и субботам. Прилетать в Волгоград самолеты будут в 14:40, вылетать в Брянск – в 10:45. Время в пути – 1 час 30 минут. Стоимость перелета в одном направлении – от 1 280 рублей.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика https://azimuth.aero/ru