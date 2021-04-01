РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приёма заявок на грантовый конкурс «Зелёная волна». Участники из восьми регионов России могут предложить свои инициативы по озеленению и благоустройству открытых общественных пространств, а также по экопросвещению и внедрению доступных экологических практик. Общий грантовый фонд составит 5 млн рублей.

К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экопредприниматели.

В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании: Волгоградская область (Волгоград), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Красноярский край (Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Шарыповский район, пгт. Таежный), Республика Хакасия (Саяногорск, Сорск), Иркутская область (Братск, Тайшет, Тайшетский район, Шелехов, Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Свердловская область (Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск).

«Конкурс «Зелёная волна» компания проводит уже пятый год подряд. Участие в нём – это шанс для тех, кто мечтает преобразить облик своего города, любимой аллеи или площадки во дворе, сделать их зеленее и комфортнее. В рамках номинации «Экоинициатива» мы также поддержим проекты, направленные на развитие экологического предпринимательства и волонтёрства, просвещение горожан и тиражирование практик ответственного отношения к окружающей среде. Особенность нынешнего конкурса в том, что мы уравняли максимальные суммы гранта для каждой номинации. Победители получат до 100 тысяч рублей на реализацию своих начинаний», — отмечает Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе https://grants.fcsp.ru/ с 1 апреля по 3 мая 2021 года включительно. Победители будут объявлены в июле 2021 года, после проведения экспертной оценки.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте

Для справки:

Грантовый конкурс «Зелёная волна» проходит с 2017 года. За это время РУСАЛ поддержал 254 проектных заявки на общую сумму более 8,8 млн рублей. Волонтёры высадили около 15 тысяч саженцев различных деревьев и кустарников в восьми регионах присутствия компании.

Конкурс реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», сетевую экологическую акцию «День рек» и благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!».