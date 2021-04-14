С начала текущего года в сельхозоборот ввели порядка 12 тысяч га земель. За семь лет этот показатель в Волгоградской области составил 423 тысячи га.

Как сообщает областная администрация, в прошлом году площадь неиспользуемой пашни сократилась на 87,5 тыс. га — регион выполнил план по вводу земель в сельскохозяйственный оборот более чем на 210%. Такие результаты стали возможны благодаря использованию системы Агропортал как механизма выявления таких территорий и тесному взаимодействию органов исполнительной власти и муниципальными образованиями.

В лидерах в этой сфере — Среднеахтубинский район. В прошлом году благодаря результативной работе возвращены в оборот более семи тысяч га. Из них 1,8 тысячи га планируется занять под орошение, что позволит еще больше нарастить производство востребованных сельхозкультур.

Высокие результаты и у Городищенского района: в 2020 году введено в хозяйственный оборот 1078 га неиспользуемых ранее пахотных земель. План на 2021 год — около 4400 га, при этом на 1008 га планируется строительство мелиоративных систем.